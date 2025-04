Carro capota na avenida Beira Mar em Fortaleza; veja vídeo

Motorista do veículo teria perdido o controle da direção durante a subida de uma rampa; duas pessoas estavam a bordo do automóvel durante o acidente e sofreram apenas ferimentos leves

Um veículo do modelo Jeep Compass capotou durante a noite de terça-feira, 9, na avenida Beira Mar, bairro Meireles, em Fortaleza . O incidente ocorreu durante a descida da rampa de um hotel, quando o motorista perdeu o controle da direção do automóvel durante uma manobra e tombou sobre a calçada.

Duas pessoas, condutor e carona, estavam no carro durante o incidente e sofreram apenas escoriações leves. O carro teve avarias graves e precisou ser rebocado do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram presentes no local e auxiliaram na remoção do carro e atendimento às vítimas.

VEJA: Carro capota na avenida Beira-Mar

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que o carro capotado atraía a atenção de transeuntes na avenida. Os ocupantes do automóvel permaneceram conscientes durante toda a ocorrência e não precisaram de atendimento hospitalar.