CDL cobra melhorias na segurança pública do Centro de Fortaleza à noite

Em 2024, O POVO já havia registrado a precariedade da iluminação pública no Centro de Fortaleza durante a noite / Crédito: FERNANDA BARROS

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza divulgou uma nota nesta segunda-feira, 7 — assinada pelo presidente da entidade, Assis Cavalcante —, propondo melhorias para a segurança do Centro da Capital. O posicionamento ocorreu no mesmo dia em que O POVO mostrou que comerciantes e prestadores de serviço do bairro são extorquidos por uma facção criminosa. A entidade afirmou que, durante o dia, há um reforço no policiamento do bairro, mas, à noite, com a diminuição do efetivo, "a precariedade nas condições das ruas tornam o Centro um local vulnerável à criminalidade".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA TAMBÉM | Justiça solta integrantes de facção denunciados por decapitar mulher em Fortaleza A CDL cita que, nos últimos 30 dias, durante o período noturno, lojistas denunciaram furtos de objetos como fios de internet, de energia elétrica, além de cobre de aparelhos de ar-condicionado. Entre as medidas propostas pela CDL está a ampliação da instalação de câmeras de segurança vinculadas ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) nas áreas mais sensíveis com maior incidência de crimes. Também foi sugerida a melhoria na iluminação pública no Centro. A entidade também cobrou políticas públicas voltadas para os moradores em situação de rua. "A proposta inclui o mapeamento da situação desses indivíduos, com a criação de um cadastro que possibilite o encaminhamento para abrigos, onde possam ter acesso à moradia digna e a cursos de capacitação profissional", afirma a nota.

A Prefeitura também afirmou que, atualmente, está em fase de “elaboração, análise, considerando aspectos técnicos, orçamentários e de viabilidade” melhorias para o Centro “com foco na requalificação urbana e na dinamização do território também no período noturno”. Sobre a população que vive em situação de rua, o Executivo Municipal recordou que, em janeiro, a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social iniciou a construção de um Programa Integrado para Superação da Situação de Rua.

Está sendo elaborado um diagnóstico do perfil desse público visando planejar as ações a serem implantadas, disse a Prefeitura. Citando a existência no Centro de equipamentos como Pousadas Sociais, espaços de Higiene Cidadã, o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, Centro de Convivência, Refeitório Social e equipamento Consultórios na Rua, a Prefeitura afirmou que oferece atendimento socioassistencial, jurídico e psicológico, alimentação, além de cadastramento para programas de acesso à moradia e renda.

A nota ainda mencionou que, no fim de janeiro passado, o prefeito Evandro Leitão (PT) esteve reunido com com representantes da CDL, momento em que “reforçou o compromisso com a revitalização do Centro”. “É uma marca da atual gestão também escutar a população e seus representantes sobre as questões mais relevantes antes de fazer quaisquer intervenções”, afirmou a Prefeitura. “Entende-se que sugestões vindas de quem vivencia o Centro diariamente, como os associados à Câmara dos Dirigente Lojistas (CDL), devem também ser consideradas nos projetos para tornar o bairro mais seguro”. Posicionamento da SSPDS

A SSPDS, por sua vez, afirmou manter “diálogo constante” com a CDL, “visando ampliar o debate sobre estratégias para o fortalecimento do trabalho das Forças de Segurança em corredores comerciais no bairro Centro”.