Justiça solta integrantes de facção denunciados por decapitar mulher em Fortaleza

Três pessoas denunciadas por matar e decapitar uma mulher no contexto de disputa entre facções criminosas no dia 26 de novembro de 2022, no Pirambu , em Fortaleza , foram soltas pela Justiça mediante aplicação de medidas cautelares.

Os três são apontados como responsáveis pela morte e decapitação de Aurileide Gonçalves da Silva, conhecida como Neide. O crime aconteceu no dia 26 de novembro de 2022, na Vila do Mar, Pirambu, em Fortaleza. Para a Justiça, a liberdade do grupo não causa risco à ordem pública.

A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) obtida pelo O POVO, aponta que Glaucimara, Jardeline, Yuri e Márcio Alexandre Medeiros da Silva, o último sendo uma pessoa falecida, agiram juntos para atrair Neide para o local, vistoriar o aparelho celular da vítima e decidir pela morte da mulher.

Conforme o documento, os criminosos também teriam imobilizado Aurileide e separado a cabeça dela do corpo. O crime teria sido motivado por disputa entre facções criminosas.

Neide teria familiares morando em uma área rival e o grupo encontrou fotografias no celular, dos parentes da vítima, fazendo gestos que eles interpretaram como sendo da facção Guardiões do Estado (GDE). Na interpretação do grupo criminoso, Neide estaria passando informações deles, que fazem parte do Comando Vermelho (CV) para a GDE.