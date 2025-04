Corpo de homem é encontrado na Praia do Serviluz, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Vítima, que ainda não foi identificada formalmente, apresentava sinais de violência. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado, 5, na Praia do Serviluz, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. A vítima, que ainda não foi identificada formalmente, apresentava sinais de violência, informou em nota a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.