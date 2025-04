MP vai à escola após estudantes fazerem armas de papelão em alusão a facções

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Município afirmou que atividade não foi proposta pela escola e que os pais dos estudantes envolvidos foram informados e ações no âmbito disciplinar serão tomadas

Edson Lucas, advogado do prefeito do município, afirmou que a proposta não partiu da escola . Segundo ele, eram realizadas atividades lúdicas por ocasião de uma semana em alusão ao autismo e, ao sobrar material, alguns estudantes fabricaram esses itens.

“As crianças envolvidas foram identificadas e o caso foi tratado disciplinarmente, com os pais tomando as providências necessárias”, afirmou Lucas, que criticou o uso “politiqueiro” do caso.

O promotor Antônio Forte, que visitou a escola, afirmou ter sentido um clima de bastante apreensão entre os funcionários, sobretudo, por a escola estar localizada em um bairro “muito perigoso”.



“É uma situação muito sensível, mas, realmente, aconteceu”, afirmou o promotor. “É uma escola até grande, são 600 alunos e teve um grupo (envolvido) de uns 15, 20 alunos.”