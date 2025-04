Orla da Beira Mar deve receber 450 patinetes elétricos

Acrescimo de modais na Orla da Beira-Mar em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Nos últimos dias, frequentadores da orla da Beira Mar, em Fortaleza, notaram que o espaço estava tomado por patinetes elétricos azuis compartilhados da Jet Brasil Patinetes. A empresa anunciou a instalação de 2 mil unidades pela Capital — sendo 450 na orla —, mas a operação ainda depende de autorização da Prefeitura de Fortaleza. LEIA MAIS | Horário da Zona Azul na Beira Mar é modificado

A proposta da empresa é ampliar as opções de mobilidade na Cidade. Também devem ser disponibilizadas 180 bicicletas elétricas na orla. Durante dois dias no início desta semana, O POVO comprovou que, em diversos trechos, existia uma grande quantidade de patinetes. A Prefeitura informou que, até o momento, houve apenas um evento de apresentação dos patinetes, mas ainda não há autorização oficial para o funcionamento. Leonardo Carniel, gerente da empresa e responsável pelo serviço na Cidade, informou que os patinetes espalhados pela orla estão ainda em fase de teste, e que aguarda apenas a liberação oficial para começar a operar na capital cearense. "Seguimos no aguardo da liberação oficial para que possamos atuar plenamente e dentro das normas estabelecidas pela gestão municipal", informou.

Os valores do serviço devem variar conforme a demanda e o período do dia. "A cobrança pode ser feita por minuto, com tarifas entre R$ 0,25 e R$ 0,50, ou por hora, custando de R$ 16 a R$ 20 nos dias úteis e entre R$ 20 e R$ 40 nos finais de semana", explicou Leonardo. A expansão, no entanto, levanta preocupações sobre como o espaço da Beira-Mar será organizado para acomodar a nova realidade. A região já é um ponto de grande fluxo de pessoas, que praticam esportes como corrida, ciclismo, patinação e caminhada. A chegada de mais patinetes deve aumentar a concorrência pelo espaço, gerando desafios para a segurança e a mobilidade dos frequentadores.

Pedestres se preocupam com o acréscimo de modais Enquanto a regulamentação não é definida, o aumento de patinetes na Beira Mar tem gerado preocupação para alguns pedestres. Muitos relatam dificuldades para transitar com segurança, especialmente idosos e crianças, devido à velocidade dos veículos e à falta de organização no uso do espaço. Maria Gorete, 71 anos, que frequenta a praia semanalmente, conta que sente os desafios do grande fluxo dos diferentes modais. "Muitas pessoas passam apressadas e esquecem que tem idosos andando mais devagar. Um dia desses, quase me atropelaram aqui. A orla é um lugar legal, um espaço de lazer, mas é preciso que quem usa esses equipamentos tenha mais cuidado", disse.