Justiça mantém 28 anos de prisão para educador físico que matou companheira

Condenado matou a companheira com mais de 40 facadas na frente do filho do casal em janeiro de 2024. O recurso da defesa foi negado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O crime aconteceu no dia 31 de janeiro do ano passado na residência do casal, quando Márcio desferiu mais de 40 facadas contra a companheira na presença do filho do casal, dentro da residência localizada no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A condenação de Márcio Ribeiro aconteceu em outubro de 2024, quando ele foi submetido a um Júri Popular.

A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) descreve que no dia do crime o educador físico pediu ao filho para que entrasse no carro e usasse fones de ouvido. A criança de 11 anos de idade recebeu a equipe policial informando que o pai havia matado a mãe.