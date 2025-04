Jovem é aprovada em Medicina após enfrentar câncer e perder o pai no dia da prova

Jovem de Fortaleza é aprovada em medicina / Crédito: Reprodução/ Instagram

Mariana Costa de Menezes, 36, nasceu em Fortaleza e passou por muitas batalhas até ser aprovada no curso de Medicina na Universidade Federal do Cariri (UFCA) para o segundo semestre deste ano. Ela largou o trabalho durante a pandemia para se dedicar por dois anos integralmente aos estudos, recebeu um diagnóstico de câncer no meio do caminho, fez o tratamento enquanto estudava e perdeu o pai no dia da prova. Mariana sempre teve interesse pela área da saúde, mas o curso de Medicina parecia distante por questões financeiras. Ela então entrou no curso de Farmácia por influência de sua irmã, mas sempre observou um desejo de, por meio de sua profissão, ajudar ainda mais pessoas.

A jovem trabalhou em laboratórios e sempre sentiu o desejo de querer ver "além da amostra", se referindo ao paciente e todos seus elementos. Quando, no caminho dos estudos, estava fazendo mestrado em Patologia, Mariana teve contato direto com pacientes que precisavam de atenção: "Aquilo ali para mim foi um ponto crucial". "Quando eu fiz o meu mestrado, que eu tive contato direto com os pacientes, me deu um salto, uma alegria dentro do coração [...] O paciente relatando tudo aquilo que eu estava lendo nos livros. Então, aquilo ali para mim foi um ponto crucial de eu saber, quero estar aqui, eu quero estar escutando essas histórias, eu quero estar contribuindo para que ele não sinta isso", detalha.

Desligamento de emprego estável para focar nos estudos

A decisão de se desligar do emprego e ficar nos estudos veio então em 2020, quando Mariana trabalhava na supervisão de um laboratório, durante a pandemia de Covid-19. Com o apoio de toda a família e amigos, a jovem entrou em uma jornada focada no aprendizado, fazendo cursinho e estudando durante dois anos, se dedicando exclusivamente para seu sonho de cursar Medicina. Diagnóstico de câncer de mama No dia primeiro de março de 2023, Mariana teve uma notícia que iria mudar, mais uma vez, sua vida. Enquanto recebia o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), também chegava o resultado de um exame, que indicava o diagnóstico de um câncer de mama.

"Eu pensei em desistir [...] me questionava se tinha capacidade de lidar com o sofrimento dos outros, se não estava conseguindo lidar com o meu". Contando com todo apoio possível, Mariana decidiu seguir em uma jornada dupla, estudando para cursar Medicina enquanto entrava no processo para enfrentar a doença. "Surgiu em mim, uma vontade maior ainda, de continuar. Nos dias difíceis do tratamento, foi esse sonho que me motivou, de saber que tudo ia passar, que eu ainda tinha projeção de futuro, e que teria ainda muitas oportunidades. Nos dias ruins, almejar e vislumbrar meu futuro, nos dias bons, me concentrar e estudar", contou.