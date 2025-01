Horário da Zona Azul na Beira Mar é modificado

O horário de funcionamento do estacionamento rotativo da avenida Beira Mar, em Fortaleza , será modificado e passará a funcionar das 8 às 22 horas. A medida começa a valer a partir deste sábado, 1º de fevereiro. O horário antigo era das 7 às 22 horas.

O profissional de Educação Física, professor e atleta, Rossman Cavalcante , informa que a demanda pela mudança de horário é antiga. “Quando dava o horário, a AMC aplicava as multas. Isso gerava um problema muito grande às pessoas que estavam praticando atividade física”, argumenta.

O atleta comenta que foi pensada uma iniciativa que não interferisse em nenhum segmento. “E aí nós conseguimos um canal de comunicação com o prefeito Evandro, ele pediu para fazer essa reunião. Eu acionei os colegas do grupo que nós temos de assessorias esportivas e fomos lá no Paço e o prefeito levou junto o superintendente da AMC, Sérgio. E ele foi muito solícito e prontamente falou que era possível”, comenta.

Em relação aos benefícios, Rossman afirma que o novo horário garante mais segurança e comodidade aos que praticam esportes na orla: “As pessoas estavam estacionando nas vias transversais, que são antes de chegar ali na Beira Mar, e aí [tem] a possibilidade de assalto, né? Porque a gente sabe que naquelas ruas não passam tantas pessoas. Isso garante mais comodidade e segurança pra gente”.

Sinalização será substituída gradativamente, afirma AMC

Em nota ao O POVO, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o novo horário de funcionamento do estacionamento rotativo na avenida Beira Mar será implantado neste sábado, 1º.