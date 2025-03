6 meses após abertura, serviço da academia ao ar livre na Beira Mar é interrompido

Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Mude, empresa brasileira de mobiliários urbanos, a academia foi inaugurada em outubro de 2024 . A utilização do serviço por praticantes de atividades físicas, porém, segue paralisada há cerca de duas semanas , de acordo com vendedores locais e moradores.

Equipamentos novos e portas fechadas . Esse é o cenário relatado por frequentadores da academia ao ar livre localizada na avenida Beira Mar, em Fortaleza . Na manhã de sexta-feira, 21, O POVO esteve no local, durante o horário previsto de funcionamento e observou que o acesso ao equipamento estava bloqueado por cadeados.

“Quando mudou de gestão, ficou um pinga pinga. Desde esse dia, não vêm mais (abrir) com frequência. Vêm dois dias; quando vêm pela parte da tarde, não vêm pela manhã. Aí o pessoal que faz caminhada fica tudo reclamando (...) Eu digo pelo meu horário, porque à tarde eu não fico aqui, mas pela manhã faz tempo [que não vem ninguém]”, explica.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, à época, o serviço estaria disponível aos usuários de segunda a sexta-feira , dividido em dois turnos, das 6 às 10 horas e das 16 às 20 horas, mediante agendamento no aplicativo da Mude .

Criada com o objetivo de estimular a prática da musculação em meio à natureza, o serviço é gratuito e dispõe dos mesmos aparelhos de uma academia convencional , como barras, halteres, anilhas e máquinas próprias para os exercícios.

CADEADOS no acesso à academia da Beira Mar, por mais de duas semanas Crédito: FABIO LIMA

“Aqui, eu vejo assim, essa questão de fazer em inox [os aparelhos], eu não acho muito adequado, porque esquenta muito. Às vezes, você vai pegar em um aparelho desses, só falta queimar a mão. Acho que deveria ser um material que esquentasse menos. Mas, dá pra fazer no final da tarde, no começo da manhã. É só escolher os horários. Mas, geralmente, é fechado”, pontua.

Ao todo, foram ofertadas 30 vagas por horário e 45 minutos para cada aula , totalizando quatro aulas no período manhã e quatro aulas à tarde. Para orientar os alunos, estava previsto também a presença de profissionais de Educação Física durante os turnos de funcionamento.

“Eu não vejo sentido nenhum em estar com o cadeado, porque é bom para a gente fazer atividade física . É bom até para o turismo mesmo. O turista chega aqui e vê uma academia dessas bacana que só, sem poder usufruir. Eu deixo até o meu protesto aqui”, explica.

Segundo ele, aliada ao cenário do mar e da natureza oferecido pela localização, a prática ajuda a reduzir sintomas de ansiedade e depressão, melhorando a qualidade de vida.

Natural de Brasília, o policial penal Rafael Silva Pires, 40, conta que chegou a Fortaleza há quatro dias e se surpreendeu positivamente com a qualidade dos aparelhos e da estrutura da academia. Apesar disso, ele confessa frustração por não conseguir utilizar o serviço.

“Eu vi tudo montado, mas não vi ninguém utilizando. Inclusive, até comentei com a minha esposa que não vi os pesos. Tá bem estruturado em termos de equipamentos, mas não tem os pesos, então eu percebi que não estava sendo utilizado. Durante os quatro dias, a gente caminhou por aqui e eu reparei que não estava sendo utilizado mesmo”, confessa.

O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza e, em nota, a Secretaria Executiva Regional (SER) 2 informou que a Academia da Avenida Beira Mar está com seu funcionamento normal. "No início da semana, o funcionamento foi temporariamente interrompido para a realização de manutenção e ajustes técnicos, mas o serviço já foi retomado e o agendamento está acontecendo normalmente via aplicativo", traz um trecho.