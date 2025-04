HUC iniciará cirurgias ortopédicas até o fim deste mês

LEIA MAIS | Hospital Universitário do Ceará será dirigido por professora de Medicina da Uece

O Hospital Universitário do Ceará (HUC) começará a realizar cirurgias ortopédicas até o final deste mês. Para isso, serão disponibilizados 60 novos leitos , ampliando a capacidade de atendimento da unidade. Prazo foi anunciado pelo governador Elmano de Freitas na tarde desta quinta-feira, 3, em publicação nas redes sociais.

Acompanhado da secretária da Saúde, Tânia Mara, e do chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o governador também destacou os avanços do hospital, que já contabiliza mais de 140 procedimentos cirúrgicos desde sua inauguração, em 19 de março deste ano. São mais de 500 procedimentos realizados no total até o momento.

“Nosso desafio agora é ampliar os serviços. Estamos nos preparando para que, até o final de abril, as cirurgias ortopédicas comecem a ser realizadas no HUC. O objetivo é reduzir a grande demanda existente e diminuir a fila de espera”, afirmou Elmano.

A secretária Tânia Mara reforçou a importância da nova oferta de procedimentos ortopédicos. “A ortopedia é uma das áreas com maior demanda na saúde pública. Com o HUC, vamos trabalhar para reduzir essa fila e atender cada vez mais pacientes”, explicou.

