Homem preso por matar influenciadora com cinto confessa crime à mãe; preventiva é decretada

O ex-companheiro da influenciadora Beatriz dos Anjos, morta após ser enforcada com um cinto de segurança, confessou o crime à mãe. Antônio Lício Morais foi preso acusado de matar a jovem de 24 anos na madrugada deste sábado, 29, no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza .

Diante do cenário, o homem passou a interrogar a vítima, sufocando-a. Foi quando teria usado o cinto de segurança. A influenciadora desmaiou em seguida. O homem informou ainda que tentou reanimá-lá, mas constatou que ela estava morta. Ao chegar em casa, confessou o crime à mãe.

Ainda segundo o depoimento do investigado, o crime aconteceu quando ele voltava para casa ao lado da influenciadora, que teria passado a ameaçar o homem, informando que “faria algo” contra o suspeito.

O casal possuía atrito na relação e, recentemente, vídeos de brigas entre eles repercutiram nas redes sociais. O homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de feminicídio.

O corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência dentro de um veículo parado em via pública. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.