Influenciadora é morta sufocada com cinto de segurança por ex-companheiro

Influenciador foi preso suspeito de matar a ex-companheira / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Homem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de feminicídio no município de Maracanaú, localizado a 25,49 km de Fortaleza na madrugada deste sábado, 29. Corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência dentro de um veículo parado em uma via pública. Conforme O POVO apurou, ela teria sido enforcada com o cinto de segurança. O suspeito, ex-companheiro da mulher, também teria tentando atear fogo no carro com a vítima dentro. Ambos atuavam como influenciadores digitais.

