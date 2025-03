Prefeitura de Fortaleza retira barracos e desocupa viaduto da Via Expressa

De acordo com o Executivo municipal, a ocupação no viaduto constituia 21 moradias irregulares / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realizou, na manhã deste sábado, 29, a desocupação do viaduto da Via Expressa, no bairro Papicu. Diferentes órgãos que compõem o Executivo municipal contribuíram com a iniciativa, que começou um mês atrás com diálogos com os cidadãos sob vulnerabilidade. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os barracos foram interditados pela Defesa Civil da Capital por riscos à integridade física da população em situação de rua e à estrutura do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Devido à sensibilização prévia, não houve registro de resistência à desocupação, segundo a Prefeitura.

"Eles próprios compreendem a seriedade do trabalho e que as opções oferecidas pela assistência social e saúde são para o bem deles", relatou Guilherme Magalhães, superintendente da Agefis.

Durante a desocupação, as pessoas foram atendidas pelo Consultório na Rua, programa vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo e assistente social compuseram a equipe que realizou os atendimentos. Em vídeo publicado no perfil do prefeito Evando Leitão (PT) no Instagram, Guilherme Magalhães defendeu uma Fortaleza "melhor ordenada" e pontuou que serão iniciadas "intervenções urbanas devidas" na região da Via Expressa. Outros pontos da Cidade, segundo o gestor, também serão desocupados.

Preparação para a desocupação Conforme a Prefeitura, o diálogo com a população em situação de rua começou com entrevistas com educadores sociais, que identificaram principais demandas. Na sequência, ocorreram atendimentos socioassistenciais e médicos, além da emissão de documentos de identificação. Integrantes do grupo também foram inscritos ou tiveram a inscrição no Cadastro Único atualizada, de modo a serem atendidos pelo Programa Bolsa Família e pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). As pessoas em situação de rua, ainda segundo a gestão municipal, foram inscritas no Programa de Locação Social; encaminhadas para Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); abrigadas em comunidades terapêuticas; enviadas para acompanhamento religioso com padres ou pastores.