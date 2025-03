Carro colide com poste e acidente deixa uma motociclista ferida na Via Expressa

O motorista, único ocupante do veículo, não se feriu, mas o acidente deixou uma motociclista ferida / Crédito: Camila Magalhães/O POVO CBN

Um condutor de um carro perdeu o controle do automóvel e colidiu com um poste de iluminação pública, na manhã desta terça-feira, 11, na avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa), em Fortaleza. O motorista, único ocupante do veículo, não se feriu, mas o acidente deixou uma motociclista ferida. A colisão com o poste ocorreu quando o condutor, que trafegava no sentido Papicu-Arena Castelão, perdeu o controle após uma freada brusca. A motociclista não conseguiu efetuar a frenagem a tempo e colidiu na traseira do veículo, de acordo com as informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao O POVO, a AMC comunicou que o ocupante do veículo foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo.

Com o acidente, o poste de iluminação pública tombou sobre a via nas proximidades do acesso à Antônio Sales, depois de ter sido danificado pela colisão. A Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou, por nota, que uma equipe técnica está a caminho do local para recolher o poste de iluminação da via. Acrescentou que os trâmites internos para viabilizar a substituição do equipamento serão iniciados em seguida.

Com a colaboração da repórter da Rádio O POVO/CBN, Camila Magalhães