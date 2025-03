Cearense com doença rara deve receber medicamento pós decisão judicial

O jovem foi diagnosticado com câncer em 2021 e iniciou um tratamento com quimioterapia e radioterapia, fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O Estado do Ceará tem um prazo de 20 dias úteis para fornecer o medicamento nivolumab a um jovem diagnosticado com linfoma de Hodgkin . A identidade da pessoa não foi revelada.

De acordo com os autos do processo, o jovem foi diagnosticado com câncer em 2021 e iniciou tratamento com quimioterapia e radioterapia, fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No entanto, mesmo após um transplante de células-tronco realizado em 2024, a doença continuou a progredir.

Por indicação médica, ele deveria fazer uso do nivolumab por 12 meses como parte do tratamento. No entanto, sem condições financeiras para arcar com o custo total do medicamento, estimado em R$ 219.802,80, o jovem solicitou o fornecimento à Secretaria da Saúde do Estado, mas teve o pedido negado.

Diante da recusa, ingressou com uma ação na Justiça, requerendo 24 ampolas da medicação em caráter de urgência.