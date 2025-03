Moradores do Antônio Bezerra desalojados enfrentam desafios para manter atividades profissionais

Agora eles enfrentam o desafio de manter suas atividades profissionais. As duas residências interditadas também eram ponto de trabalho para as famílias. Afastados de casa temporariamente, eles precisam buscar alternativas para não ficarem sem renda.

O contador Antônio Eugênio, de 55 anos, tem uma marcenaria instalada na própria residência. Com a necessidade de desocupação do imóvel, ele relata a preocupação com a perda de clientes e a dificuldade de manter o trabalho sem um local adequado.