Poda de árvores tem início, um dia após matéria do O POVO sobre o assunto

Poda de árvores começa a ser feita na manhã desta sexta-feira, 28, depois de repercussão / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Após matéria publicada nessa quinta-feira, 27, pelo O POVO sobre três árvores grandes que estavam ameaçando bem-estar dos moradores do cruzamento das ruas Sousa Girão e Padre Matos Serra, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) iniciou a poda e o recolhimento de galhas e galhos da via pública.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O serviço começou a ser realizado por volta de 10 horas da manhã desta sexta-feira, 28, por uma equipe de seis pessoas, segundo Aderaldo Oliveira, 67, presidente da Maracatu Vozes da África, casa localizada em frente às plantas.

Conforme o agitador cultural, foi preciso interditar a rua. "A equipe virá em outros dias, porque são muito grandes e é um trabalho demorado", conta sobre a explicação que recebeu dos engenheiros agrônomos no ato da visita.

A UrbFor informou, por meio de nota, que o trabalho contempla uma poda geral, com a redução da copa das árvores. A conclusão do serviço leva alguns dias e depende de fatores como condições climáticas e fluxo de trânsito na área. "A UrbFor realiza podas preventivas e por demanda durante todo o ano, em todos os bairros de Fortaleza. Os serviços são orientados por equipes qualificadas, compostas por engenheiros agrônomos, que vão até o local público para avaliar as condições da planta. As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou para desobstrução de semáforos, placas de trânsito e iluminação pública. Podas irregulares podem tirar o balanceamento da árvore e oferecer risco de queda", traz a nota.