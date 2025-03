Moradores de Guaramiranga temem que nova Autarquia favoreça especulação imobiliária em área protegida

Imagens aéreas de Guaramiranga / Crédito: AURÉLIO ALVES

Moradores de Guaramiranga, no Maciço de Baturité, denunciam que a criação de uma nova Autarquia do Meio Ambiente no município possa abrir caminho para construções irregulares no município. O Projeto de Lei que cria a Autarquia do Meio Ambiente foi votado e aprovado na noite dessa quinta-feira, 20, com um placar apertado de cinco votos a favor e quatro contra. O órgão tem como objetivo ser responsável pelo licenciamento de edificações. Embora a medida pareça dar mais autonomia ao município, moradores receiam que ela facilite construções irregulares em áreas de preservação ambiental, dada a proximidade da gestão municipal com iniciativas privadas.

A mensagem de criação da Autarquia do Meio Ambiente foi enviada à Câmara pela prefeita de Guaramiranga, Ynara Mota (Republicanos), como seu primeiro ato em fevereiro. Ela é esposa do prefeito de Baturité, Herberlh Mota, também do Republicanos.

Conforme moradores, Ynara seria sócia de uma empresa imobiliária com o marido. O vice-prefeito do município, Airton Pereira, também supostamente possui vínculos com o setor. Daniel Pagliuca, advogado ambiental, explica que os municípios podem ter autonomia para gerir suas funções públicas, como estabelece a Lei Complementar Federal 140/2011. “O grande problema, no entanto, é que muitas dessas entidades acabam não tendo a infraestrutura mínima necessária, seja em termos de recursos humanos ou técnicos, para garantir que os licenciamentos ambientais sejam realizados de forma adequada e que atendam todas as exigências legais”, aponta.

De acordo com o advogado, o impacto da autarquia dependerá de sua gestão. Se for administrada de forma técnica e em conformidade com as normas, poderá contribuir para um desenvolvimento sustentável, equilibrando as dimensões ambiental, social e econômica. “No entanto, o projeto de lei prevê que todos os servidores serão comissionados, incluindo o presidente da autarquia, que será nomeado diretamente pela prefeita. A escolha não vai ser seletiva, não vai ser por concurso”, comenta. Com a autarquia em funcionamento, a anuência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) ainda será necessária, já que o município está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA). No entanto, a criação do órgão ainda pode facilitar o processo de licenciamento para novas construções.

Monara Uchôa, moradora de Guaramiranga e integrante de um movimento contra a criação da Autarquia, critica a falta de participação popular no processo. Segundo ela, a implementação do órgão ocorreu sem diálogo com a comunidade. “Esse projeto poderia ter sido mais bem explicado e repassado para a população de forma transparente, mas não foi. Eles queriam fazer tudo rápido. Nos últimos meses, já temos visto o desmatamento aumentando bastante. Temos uma cidade tão linda e não é justo que venham nos tirem o que temos de mais valioso: nossa serra, os animais, a mata. Isso é maldade extrema”, comenta. Na sessão de votação da criação da autarquia, realizada na Câmara Municipal na quinta-feira, 20, o clima ficou tenso com a presença de manifestantes que exibiam cartazes e protestavam contra a medida, enquanto outros apoiavam a implementação da autarquia.