"Foi um milagre de Deus": menina que caiu em bueiro se segurou em plantas para não ser arrastada

Bueiro onde criança caiu durante as chuvas. Bairro Bom Jardim, em Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

A criança de 5 anos que caiu em um bueiro no Bom Jardim, em Fortaleza, durante as chuvas da noite dessa quinta-feira, 27, foi resgatada pelos moradores do bairro e pela família. A menina foi encontrada em um canal cerca de um quarteirão adiante. Ela conseguiu se segurar em galhos de plantas para não ser arrastada pela correnteza. “Foi uma coisa de segundos”, conta o pai da criança, Mikael Silva, 26. A família toda estava reunida tomando banho de chuva quando o boné de Mikael voou e foi arrastado pela correnteza que se formava na rua alagada.

No momento em que ele pulou para pegar o item, a menina o seguiu e acabou sendo “sugada” pelo bueiro. A mãe da criança foi quem viu a cena. “Fui para dentro do esgoto, mexi, taquei os pés para ver se eu sentia as pernas, os braços dela, pra puxar, mas não encostei”, relembra Mikael. LEIA: Fortaleza registra 178 milímetros de chuva e Defesa Civil atende 118 ocorrências em 12h Veja vídeo do momento em que criança é sugada por bueiro no Bom Jardim Segundo o pai, o nível do alagamento impedia a visão da boca de lobo. O local também não tinha nenhuma grade de proteção. Com os gritos dos pais, vizinhos se juntaram para procurar a criança.

“Quem tava na hora saiu feito doido pra ver se encontrava”, disse o vizinho Glaydson Abreu, 52. Eles gritavam pela criança, a procuravam na água e nas ruas vizinhas, até que alguém lembrou que o bueiro desembocava em um canal dentro de um terreno. “Ela passou direto e foi na correnteza do canal. Graças a Deus ela teve forças e se segurou [nas plantas]”, diz o pai. Os vizinhos conseguiram avistar a menina no canal do andar de cima das casas e avisaram a quem estava na rua participando das buscas.

Isa Alves, moradora da rua em que ocorreu o acidente, conta que todos se comoveram com o desespero dos pais. “Quem realmente salvou a vida da pequena foi o próprio pai, que correu, foi lembrado que poderia sair no canal e assim aconteceu. Foi um milagre de Deus ter salvado a vida dela”, relata.

“Peguei ela no braço, abracei ela forte, levei pra mãe. Foi um desespero que eu não quero passar com ela e nem desejo pra ninguém”, conta Mikael. A “sensação de horror”, como ele categoriza, passou e a criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A menina não teve nenhum ferimento grave, tendo batido apenas a testa. A família decidiu não divulgar o nome da criança. Prefeitura fará reparo de bueiro sem grade A Secretaria Regional V realizou uma análise técnica na rua Dr. Fernando Augusto, no Bom Jardim, nesta manhã de sexta-feira, 28. Por meio de nota, a pasta afirma que “foi constatado que a boca de lobo sofreu alterações de terceiros, tendo a estrutura e as dimensões modificadas. Além disso, originalmente, o local possuía proteção com barras de ferro”.