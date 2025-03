IJF deverá receber R$ 180 milhões em recursos do Ministério da Saúde

De acordo com Padilha, o montante será enviado em 12 parcelas mensais e deverá ser utilizado para a reestruturação e ampliação dos serviços prestados pela unidade de saúde. Entre as medidas anunciadas estão a reabertura de 30 leitos de enfermaria para ortopedia, aumento do número de exames hemodinâmicos, saindo de oito para 250 ao mês, bem como o incremento nas ressonâncias magnéticas, que saltam das atuais 350 para 850 ao mês.

“Esse é o primeiro diagnóstico, com a integração dos serviços Governo Federal, Governo do Estado e Governo Municipal e vamos acompanhar. [Continuar] Acompanhando como será a execução disso e podendo inclusive colocar mais recurso do Ministério da Saúde ao longo desse período para que a gente possa reduzir o tempo de espera no atendimento do IJF”, afirmou Padilha.

Antes dele, o titular da Secretaria da Atenção Especializada à Saúde (Saes), Mozart Sales, esteve em reunião com o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, ambos do PT. Representantes das equipes das secretarias municipais e estaduais de saúde também participaram do encontro.

Os recursos para o IJF fazem parte da agenda do ministro em Fortaleza, que neste feriado de São José, irá participar da inauguração do Hospital Universitário do Ceará , em obras desde 2021. O hospital de traumas da Capital foi um dos primeiros temas tratados pela nova equipe do MS durante a primeira semana de gestão, após Padilha assumir o lugar anteriormente ocupado pela ex-ministra Nísia Trindade.

“O secretário de atenção especializada, Dr.Mozart, ficou o fim de semana todo aqui em reuniões de trabalho com a secretaria municipal, estadual, prefeito e governador. Fizemos um primeiro diagnóstico e isso está nos permitindo, no dia de hoje subir os recursos do Ministério da Saúde”, pontua o ministro.

Em novembro do ano passado, o IJF já havia recebido R$ 9 milhões em parcela única do MS para amenização do cenário de crise enfrentado pelo hospital no segundo semestre. No fim de 2024, a unidade enfrentou greves de funcionários e foi alvo de ações do Ministério Público (MPCE) e do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) por falta de medicamentos e insumos, além da redução no número de cirurgias.



Desde o início do ano, a Prefeitura afirma que a situação no hospital tem melhorado e ruma à normalização. Em visita ao O POVO no último mês de fevereiro, o gestor apontou que o quadro do IJF está "ainda distante do ideal, mas avançado".