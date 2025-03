Empresa de armamentos de Fortaleza é suspeita de fornecer material bélico a facções

A operação intitulada “Mercador das Armas” cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC), tanto na sede da empresa, em Fortaleza, quanto na residência dos sócios. Um deles foi preso em flagrante.

Em posse dos suspeitos, equipes policiais apreenderam celulares, munições e outros objetos que serão posteriormente analisados. As ações foram realizadas com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e do Exército Brasileiro da 10ª Região Militar.

O trabalho contou com a colaboração entre a Ficco, o Ministério Público e o Exército Brasileiro, além do monitoramento das organizações criminosas e da análise de dados obtidos por meio de operações de inteligência.