Homem preso durante Clássico-Rei no Castelão afirma que criminoso se passou por ele

O homem preso durante o Clássico-Rei no sábado, 15 — após a biometria facial da Arena Castelão, em Fortaleza, identificá-lo como foragido — afirma que o mandado de prisão existente contra ele foi expedido por um crime cometido por uma outra pessoa, que se valeu de seus dados quando foi autuado em flagrante. Daniel da Silva, de 40 anos, publicou um vídeo nas redes sociais negando ter cometido o crime, registrado em 2016, que gerou a expedição do mandado. Ele também disse que já havia passado por abordagens de outras forças de segurança e que nunca havia sido constatada a existência da ordem judicial.



Conforme o Auto de Prisão de Flagrante (APF), um homem que se identificou como Daniel da Silva foi preso em flagrante em 10 de novembro de 2016. Ele confessou ter roubado uma moto ao lado de um adolescente. Na ocasião, a dupla ainda foi flagrada com um revólver calibre .38.

Conforme O POVO constatou no processo, também não foram anexadas fotos do autuado, de forma que não foi possível comparar a fisionomia dele com a do Daniel da Silva preso durante o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2025.

Daniel teve o alvará de soltura concedido pois o mandado previa apenas que ele fosse submetido a monitoramento por tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil do Ceará afirmou que o cumprimento do mandado foi realizado de forma correta e que não houve erro no reconhecimento facial. “Sobre a alegação de falha no processo judicial por receptação, iniciado em 2016, a mesma deverá ser objeto de análise judicial”, afirmou a corporação em nota.

Confira o texto na íntegra: A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que deu cumprimento a um mandado de prisão no último dia 15 de março, durante um jogo pelo campeonato cearense. Na ocasião, um homem de 40 anos foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial com mandado de prisão em aberto. O cumprimento do mandado de prisão foi realizado de forma correta e não houve erro no reconhecimento facial. Os dados constantes do mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara de Execuções da Comarca de Fortaleza, em outubro de 2023, estavam em concordância com as informações da pessoa conduzida, confirmando o correto cumprimento do mandado expedido pela justiça.