Evandro quer recursos do Ministério da Saúde para ampliar funcionamento de postos até 21 horas

"Só conseguiremos expandir o horário de atendimento nos postos se aumentarmos o número dessas equipes", reforça. Evandro contabiliza que há hoje, em Fortaleza, cerca de 450 equipes de Saúde da Família e o objetivo é, com o apoio do MS, chegar a 1.300. A ideia é garantir ao credenciamento de mais médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais para fortalecer a atenção básica.

"Nosso compromisso de campanha é ampliar o atendimento dos postos de Saúde para até 21h. Para isso, precisamos de mais profissionais". A fala é do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), durante visita ao O POVO nesta terça-feira, 4. Gestor irá à Brasília para conseguir, junto ao Ministério da Saúde (MS) , mais recursos e o credenciamento de novos profissionais para atuação na Saúde da Família.

Prefeito destacou ainda demandas nas atenções secundária e terciária. "As Upas estão superlotadas por que muitas pessoas, ao invés de buscar atendimento nos postos de saúde, já vão diretamente para as Upas", explicou. Afirmou ainda que as seis Upas de Fortaleza administradas pela Prefeitura estão "em condições razoáveis - não execlentes, mas também não estão ruins".