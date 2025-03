"Esse programa só poderá acontecer no 2º semestre", diz Evandro sobre operação Tapa-buraco

Segundo Evandro Leitão, o programa só poderá acontecer no segundo semestre de 2025

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou em uma coletiva de imprensa na primeira reunião do secretariado na tarde deste sábado, 15, sobre a operação ‘Tapa-buraco’ e o período chuvoso que a Cidade enfrenta.

O prefeito também afirmou que o programa ‘Tapa-buraco’ só poderá ser realizado no segundo semestre de 2025.

“Eu sei que quando as chuvas terminam, a Cidade fica nesta negativa, no que diz respeito à sua pavimentação, mas nós estamos fazendo essa operação. Mas esse programa só poderá se dar a partir do segundo semestre”.

Inmet emite alerta de perigo para 47 municípios cearenses

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de 'perigo' para 47 municípios do Ceará. O aviso é válido até às 10 horas deste domingo, 16. A chuva pode ter entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira abaixo a lista com os municípios: