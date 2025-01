Cinco linhas de ônibus voltam ao itinerário original, após reparo de via; veja rotas

O cruzamento estava com buracos nos asfaltos que dificultavam a passagem dos ônibus pelo loca

Cinco linhas de ônibus — 099, 403, 405, 406 e 407 — voltaram ao itinerário original nesta terça-feira, 28, após o cruzamento das ruas Galileu com Equador, localizadas no bairro Parangaba, em Fortaleza, serem reparadas. As rotas tinham sido alteradas nesta segunda-feira, 27, para a realização das obras.

O cruzamento estava com buracos nos asfaltos que dificultavam a passagem dos ônibus pelo local. Por conta da situação, os coletivos seguiam pela rua Equadro até a rua Cônego Lima Sucupira e, depois, retornavam à rua Governador João Carlos, que fazia parte do trajeto original.