Cinco linhas de ônibus têm rotas alteradas por causa de buracos em ruas na Parangaba

Cruzamento fica na Parangaba, entre as ruas Equador e Galileu. Não há sinalização no local

O Centro de Controle Operacional do Sindiônibus comunicou nesta segunda, 27, que cinco linhas de ônibus foram desviadas da rota em razão das más condições da via no cruzamento das ruas Equador e Galileu, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Apesar dos buracos no asfalto que dificultam a passagem dos ônibus no local, não há cones ou algo que impeça o trânsito no cruzamento, que ainda tem fluxo de coletivos.