Ano Jubilar: igreja em Fortaleza realiza missas especiais em idiomas estrangeiros

O Santuário Arquidiocesano de Adoração, conhecido como Igreja de São Benedito, no Centro de Fortaleza, realiza em março as missas vernaculares, ou seja, inteiramente celebradas em idiomas estrangeiros. A iniciativa faz parte da programação do Ano Jubilar. Missas em inglês e espanhol já foram realizadas, e neste domingo, 16, a celebração ocorreu em francês. O calendário ainda prevê uma cerimônia em italiano e a programação será encerrada com uma celebração em latim.



Na manhã deste domingo, 16, apesar da chuva em Fortaleza, considerada a maior do Estado segundo boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a igreja reuniu um número significativo de fiéis.

A maioria do público era local, com entendimento básico ou intermediário da língua francesa. Alguns, no entanto, não dominavam o francês, mas, com o conhecimento prévio dos costumes católicos, conseguiram acompanhar a cerimônia sem dificuldades. Para o momento, ainda foi distribuído um folheto com a indicação de um QR Code, que direcionava para um material de apoio com informações sobre a missa, incluindo a descrição dos cânticos e os textos da pregação para os fiéis. A celebração foi presidida pelo padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto, convidado que destacou que a realização de missas em diferentes línguas reforça o caráter global do Jubileu.

"Celebrar a missa em diversas línguas reforça essa universalidade da Igreja", explicou padre Raimundo Nonato de Oliveira Neto. "Fortaleza é uma cidade turística e cultural, então, essas celebrações atraem professores, estudantes e pessoas que têm contato com esses idiomas. Muitos vão por curiosidade, para vivenciar a experiência de uma missa em francês, inglês ou outras línguas", completou o religioso. Cearense, padre Neto explica que aprendeu francês, inglês e outros idiomas de forma autodidata. Ele destaca a importância da humildade ao tentar se comunicar em outro idioma. "Eu sempre aviso os fiéis que estudam a língua que posso cometer erros de pronúncia ou gramática. O importante é a humildade. Melhor errar tentando do que não se esforçar", diz.

O casal Klayton Ximenes, 45 anos, e Débora Ximenes, 44 anos, trouxe seus dois filhos para a missa. Nos domingos anteriores, já haviam participado das missas em inglês e espanhol. "A gente sempre procura ir à missa aos domingos, então, juntar a missa com a oportunidade de vivenciar uma língua diferente, esse contato, é enriquecedor. Além de fortalecer nossa fé, ainda adquirimos conhecimento de uma nova língua”, conta Klayton. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.03.2025: Klayton Ximenes e Débora Ximenes. O Santuário Arquidiocesano de Adoração (Antiga igreja de São Benedito, no Centro) foi escolhido como Santuário de Peregrinação Jubilar. Por isso estão celebrando missas em diversas línguas, nesse domingo a missa será em Francês. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES Já a enfermeira Glaziane da Silva Paiva Bandeira, 46 anos, foi com o marido e os três filhos ao Santuário. Fluente em francês, ela compartilhou que já teve a oportunidade de ir à França, onde presenciou celebrações de missas.