Seis homens são denunciados por assassinato de PM na Praia do Futuro II

Subtenente Celestino Cursino de Abreu Filho, de 48 anos, foi morto no dia 21 de setembro de 2024 na comunidade dos Cocos, localizada no bairro Praia do Futuro II / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nessa quarta-feira, 19, seis homens suspeitos de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) Celestino Cursino de Abreu Filho, de 48 anos. O crime foi registrado no último dia 21 de setembro na comunidade dos Cocos, localizada no bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza.

Celestino foi encontrado inconsciente por policiais militares em uma casa da comunidade dos Cocos. Ao redor do pescoço dele, havia um fio de nylon. Mesmo sendo socorrido por policiais militares a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ele não resistiu.



As investigações da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram câmeras de vigilância que mostram que o carro de Celestino adentrou na comunidade dos Cocos por volta das 15h50min.



O veículo estava junto a um carro modelo Chevrolet Cruze LT, onde estariam José Jefferson Almeida Nascimento; Girleno Evangelista Leitão, conhecido como “Salsicha”; Paulo José Melo da Silva, conhecido como “Paulinho”; e Alessandro Ikaro Pereira da Silva.

Apesar de, inicialmente, ter havido a denúncia de que Celestino havia sido sequestrado, os policiais civis não conseguiram concluir, com certeza, se ele foi rendido à força ou não. “As circunstâncias exatas do arrebatamento permanecem incertas, e, até o presente momento, não há elementos suficientes para determinar com precisão se a vítima estava sendo coagida ou se foi induzida a acompanhar os autores de forma voluntária”, consta em relatório do 11º DHPP.



Ele, assim como todos os outros suspeitos, negou envolvimento com o crime. Júlio César afirmou à Polícia ter deixado o imóvel onde o homicídio ocorreu com a porta encostada para que uma pessoa que tinha interesse em alugá-lo pudesse vistoriar a casa. Elber Costa da Silva também foi denunciado pelo crime, já que, conforme a denúncia, ele conduziu o carro que deu fuga a José Jefferson e Paulo José, que foram esconder-se em Beberibe (Litoral Leste do Estado).

Elber também negou envolvimento com o crime, mas disse que “soube depois que o policial militar estaria realizando a entrega de drogas no local” e que “integrantes do Comando Vermelho descobriram um desvio de aproximadamente 8 milhões de (reais em) drogas da organização criminosa”.



Para o MPCE, foi este o motivo do crime, o que levou o órgão ministerial a apresentar contra os acusados a qualificadora de homicídio por motivo torpe. Também qualificaram a acusação o emprego de tortura (art. 121, §2º, III, do Código Penal) e o uso de recurso que impediu a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

A 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza ainda decidirá se recebe ou não a denúncia.

Subtenente era investigado por suposta ligação com traficantes

Na edição dessa quinta-feira, 20, do Diário Oficial do Estado, foi publicada portaria que anuncia o arquivamento de um conselho de disciplina que havia sido instaurado para apurar condutas atribuídas a Celestino.