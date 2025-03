Conmebol dá uma semana ao Cerro Porteño para responder à denuncia de racismo

O Cerro Porteño do Paraguai tem uma semana de prazo para contestar a denúncia do Palmeiras pelo caso de racismo ocorrido no jogo entre as duas equipes na última quinta-feira pela Copa Libertadores Sub-20, informaram fontes da Conmebol à AFP neste sábado (8). "O processo está aberto na unidade disciplinar", apontou um porta-voz da confederação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Palmeiras venceu por 3 a 0 a partida no estádio Gunther Vogel, em Assunção, onde os jogadores do time brasileiro foram alvo de ofensas racistas.

O atacante Luighi chorou na entrevista pós-jogo quando falou do ocorrido, uma imagem que gerou várias reações contra os atos de preconceito, inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Depois do episódio, a Conmebol divulgou um comunicado no qual ressaltou que "rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo" e anunciou que as "medidas disciplinares apropriadas serão implementadas". A diretoria do San Lorenzo também se pronunciou e repudiou o incidente, mas o Palmeiras pediu a exclusão do clube paraguaio da competição.

"Nós vamos chegar até as últimas instâncias para que o Cerro Porteño, para que o racista, para que os criminosos sejam punidos de uma forma exemplar. Inclusive, nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição", disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. - Cerro Reincidente - O Cerro Porteño, um dos clubes mais populares do Paraguai, deverá identificar os autores das ofensas racistas, além de se comprometer a realizar campanhas contra o racismo em todos os seus jogos futuros, entre outras obrigações estabelecidas pelo regulamento.