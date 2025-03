Elmano diz que falou com Evandro sobre reconhecimento facial em hospitais, após assassinato no IJF

O governador Elmano de Freitas informou, nas redes sociais, que conversou com o prefeito Evandro Leitão sobre o caso do homem assassinado hoje, 2, no Instituto José Frota (IJF).

Na publicação, Elmano afirma a elaboração de um plano de segurança para as unidades de saúde do Estado e do Município, dando destaque para a instalação de reconhecimento facial no Instituto.