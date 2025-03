Ceará tem fortes chuvas até a segunda-feira de Carnaval, avisa Funceme

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a região noroeste do Estado poderá enfrentar chuvas intensas durante a tarde e a noite de domingo.

Já no leste do Ceará , abrangendo o centro-sul da Jaguaribana, Cariri e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, as chuvas mais intensas são esperadas entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

Mais de 140 municípios do Ceará registraram chuvas entre as 7 horas de sábado e as 7 horas deste domingo, 2. Ao todo, 144 cidades do Estado tiveram o início do Carnaval marcado pelas precipitações. As máximas mais expressivas foram nos municípios de Maranguape (147 mm) e Ararendá (120 mm).

Vai chover no Carnaval do Ceará? Veja previsão

O primeiro dia de Carnaval foi marcado por chuvas em diversos polos do Estado. A previsão da Funceme indica condição de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até terça-feira, 4.