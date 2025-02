Dengue: terminais, rodoviárias e estações de metrô recebem ações de combate à doença

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Joelma Leal Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

Os locais contemplados incluem os terminais da Parangaba, Messejana e Siqueira, as rodoviárias de Messejana e Engenheiro João Thomé, além das estações de metrô da Parangaba e José de Alencar.

Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde, Josete Malheiro, a escolha do período levou em consideração o fato de muitos fortalezenses viajarem e deixarem os imóveis fechados, o que pode favorecer a reprodução do mosquito.

Abaixo, alguns cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito:

A vacinação contra a dengue é uma das formas mais eficazes de prevenção à doença. De acordo com a Prefeitura, os imunobiológicos estão disponíveis em todos os postos da Cidade. Importante lembrar a necessidade de completar o esquema com a aplicação de duas doses.

Até o fim de março, aos finais de semana, as ações de busca ativa de focos do mosquito e tratamento químico desses espaços também estão sendo intensificadas, de modo a reduzir a reprodução e circulação nas áreas de grande circulação de pessoas.



- Manter tonéis, caixas d’água, barris e calhas de chuva sempre tampados;

- Descartar corretamente o lixo, utilizando sacos plásticos fechados;

- Armazenar garrafas de vidro e latinhas com a boca para baixo;

- Manter lixeiras sempre tampadas;

- Guardar pneus em locais cobertos para evitar o acúmulo de água;

- Higienizar recipientes que possam acumular água, lavando-os com água, bucha e sabão, preferencialmente de cabeça para baixo. Esse cuidado é essencial, pois os ovos do mosquito podem sobreviver por mais de um ano em ambiente seco;

- Utilizar repelentes como medida de proteção individual.

Ações educativas de prevenção contra arboviroses

24/2 (segunda-feira)

7h às 9h – Terminal da Parangaba (rua Napoleão Quezado, 10 - Parangaba)

9h às 12h – Estação de metrô da Parangaba (av. Carlos Amora, 190 - Parangaba)