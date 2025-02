Foliões aprovam Vila do Mar como polo oficial de Pré-Carnaval em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-02-2025: Pré-carnaval no Vila do Mar, na Barra do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A programação de Pré-Carnaval de Fortaleza chegou ao Vila do Mar, na Barra do Ceará, no fim da tarde deste sábado, 15. A estrutura foi montada no calçadão, entre as barracas de praia e a rua. De transeuntes fazendo exercício a moradores nas janelas de casa, diversos eram os olhares para a atração. Para Ivanira Mota, 52, que mora na Barra do Ceará “há muito tempo”, ver o Vila do Mar como polo oficial da folia a deixou “maravilhosamente orgulhosa”. Questionada quando a programação ainda estava no início e o público era pequeno, ela disse “ter certeza” de que o local iria lotar.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-02-2025: Pré-carnaval no Vila do Mar, na Barra do Ceará. Na foto, Ivanira Brás Mota, 52. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Usando uma tiara colorida, Ivanira relatou ter o costume de visitar o Vila do Mar com marido e filhos. Desta vez, o que estava diferente era o clima de festa perto de casa. Ela contou ser uma “coroa do Carnaval”; apontou para o próprio braço e disse: “Tá no sangue. Estou na folia todo ano”. No começo da festa neste sábado, era possível ver mais agentes de segurança do que foliões. A dedicação da organização ao policiamento foi elogiada pelo público. Camila Moura, 34, estava com amigos moradores da Barra do Ceará e contou que todos “estavam reparando no policiamento. Muito bom”. Ela também elogiou a estrutura e as atrações. “Inclusive, um deles tem amigos da gente, a galera da Turma do Mamão”, comentou a moradora do bairro Vila Manoel Sátiro. “Apesar de não se fantasiar, a gente gosta de pré, da vibe do pré. Estamos aqui para nos divertir”, complementou.

Fantasia não é problema para a família de Islândia Sales, 54. Vestida de "caveira", ela apontou para as quatro crianças que a acompanhavam, de netos a sobrinhos: tinha Harley Quinn, Pocoyo, Homem-Aranha e a boneca Emília, do "Sítio do Pica-Pau Amarelo". "O período de Carnaval é uma maravilha. Eles gostam de se divertir, de brincar, e eu também. A gente se fantasia para curtir", explicou ela.