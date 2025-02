Após ter quatro telefones furtados, mulher recupera segundo aparelho pelo programa Meu Celular

FORTALEZA-CE, BRASIL, 14.02.2025: Silvia Helena Braga Freire, dona de celular roubado. entrega de aparelhos pelo programa Meu Celular. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Até a última quinta-feira, 13, Silvia Freire, 55, não imaginava a grata surpresa que iria ter em algumas horas. Isso porque, ainda na noite de ontem, ela foi chamada a comparecer ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, para receber um dos quatro celulares que lhe foram furtados. Foi o segundo aparelho que voltou às suas mãos através do programa Meu Celular. Desses aparelhos, três haviam sido comprados para a filha, que por motivos de saúde, precisava manter contato direto com a mãe. Todos os aparelhos foram furtados, incluindo o último, retirado da bolsa de Silvia enquanto ela estava em um ônibus da Capital.

O celular devolvido nesta sexta-feira havia sido furtado no bairro Benfica, localizado na capital cearense. Passeando sozinha, a filha de Sílvia logo fez amizade com uma moça que estava na Praça da Gentilândia, que se aproveitou de um descuido para fugir com o telefone. "Roubaram o primeiro (aparelho), e como eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ela, eu comprava outro. E assim foi. Esse aqui, ela fez amizade com uma moça na Praça da Gentilândia que conquistou a confiança dela, e ela desnorteada colocou dentro da bolsa e foi no banheiro. Quando voltou, sumiu [a moça e a bolsa]", conta a Silvia, que agora tem esperanças de receber os outros dois aparelhos perdidos também.

Apesar de a filha ter sido vítima do crime três vezes, o furto que mais impactou a rotina da comerciária foi o do próprio celular. Sem telefone, ela ficou dias sem ligação com fornecedores, clientes e outros contatos, o que atrapalhou diretamente sua atividade laboral. Hoje, Silvia conta que ela e a filha, já curada do quadro adverso de saúde, redobraram os cuidados com os aparelhos, utilizando até de técnicas inusitadas. “Hoje em dia eu ando é com o celular dentro das calças. Vai que, né?”, conta às gargalhadas.

Devolução é resultado de trabalho da Polícia Civil Além de Silvia, outras 199 pessoas receberam de volta seus telefones durante a manhã desta sexta-feira. A entrega faz parte do programa “Meu Celular”, comandado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, que localiza, recupera e devolve os aparelhos para seus verdadeiros donos. Os 200 aparelhos entregues hoje fazem parte de um lote com mil celulares, recuperados pela PC-CE após investigação. Os demais aparelhos serão devolvidos em novas remessas, sempre de duas centenas, durante as próximas semanas. Ao todo, mais de seis mil telefones foram recuperados desde abril do ano passado, quando o programa foi lançado.