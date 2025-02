Praia do Futuro: Prefeito propõe barracas com 2 mil m²; União quer 800 m²

Ao O POVO, Evandro Leitão opinou sobre o limite para as barracas na orla da Praia do Futuro. A União quer restringir a 800 m²

A União, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) , já manifestou intenção de limitar o tamanho a 800 m², quase três vezes menos do que a proposta do prefeito.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), defende que as barracas da Praia do Futuro possam ter até 2 mil metros quadrados (m²). Em entrevista exclusiva ao O POVO , ele se posiciona pela primeira vez sobre o tema.

"A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE) já me informou sobre o interesse no local, mas, por enquanto, está mais no campo da especulação. Após as eleições, já me reuni duas vezes para tratar do assunto", diz.

Segundo ele, a revitalização inclui a atração de novos empreendimentos hoteleiros. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a instalação de novos hotéis na Praia do Futuro.

"Esse processo já dura 20 anos na Justiça. Estive na Advocacia-Geral da União (AGU), inclusive com o governador Elmano de Freitas, buscando um entendimento com a SPU . Queremos avançar também na revitalização de toda a região", afirma.

Para as zonas beneficiadas, há redução de 95% da alíquota do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Nas demais áreas da cidade, resorts de alto padrão (5 estrelas) poderão se instalar com benefícios que incluem a redução de 95% no valor da alíquota do ITBI e IPTU dos imóveis utilizados em suas atividades fins e a redução de até 60% na alíquota do ISS incidente sobre o serviço de hospedagem.

Pela lei, os investidores têm prazo de 24 meses (até setembro de 2025) para solicitar a adesão ao programa junto ao Comitê Municipal de Desenvolvimento Econômico (CMDE).

O Programa vigorará por 10 anos, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com o decreto, no ato de inscrição, a empresa deve apresentar um projeto de viabilidade de implantação do empreendimento contendo todas as informações sobre o histórico da empresa, a descrição do empreendimento e a definição de metas de investimentos, geração de emprego e faturamento a serem cumpridos durante o período de concessão do benefício fiscal.

Discussão sobre as barracas continua em 2025

O POVO acompanha o caso e já detalhou os debates. A União argumenta que a maioria das barracas está irregular.

A SPU quer garantir que o acordo firmado na Praia do Futuro não crie precedentes para disputas semelhantes em outras áreas do litoral brasileiro.

A SPU-CE destaca que algumas barracas ocupam até 4 mil m², muitas sem registro. Um estudo da União aponta que 153 empreendimentos estão na faixa de areia sem licenciamento ambiental, dificultando o livre acesso à praia e ao mar.

O órgão também propõe ampliar o calçadão da Praia do Futuro para 44 metros, o que reduziria o espaço ocupado pelas barracas e eliminaria estruturas como piscinas.

Durante as negociações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou um projeto do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), reconhecendo as barracas da Praia do Futuro como Patrimônio Cultural Brasileiro.

O parlamentar argumenta que elas vão além da atividade comercial, possuindo relevância histórica e cultural para o Ceará. Segundo ele, o setor gera mais de 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, movimentando cerca de R$ 300 milhões por ano.

Para 2025, as discussões sobre o ordenamento da Praia do Futuro seguirão por meio de um grupo de trabalho, formalizado no Fórum Permanente para a Requalificação da Praia do Futuro, do MPF. A medida surge após a União rejeitar sugestões do Fórum e negar grande parte de sua contraproposta. (Colaborou Beatriz Cavalcante)

Mais notícias de Economia