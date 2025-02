Fortaleza recebe visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré; confira a programação

Programação ocorre entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Posse do novo pároco Paróquia Nossa Senhora de Nazaré deve acontecer no domingo, 16

Em cada um desses espaços, serão realizadas celebrações e momentos de espiritualidade, permitindo que os fiéis vivenciem a tradição e o simbolismo da peregrinação do Círio de Nazaré . A visita da imagem permite que os devotos vivenciem a tradição e o simbolismo da festividade, considerada uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, vinda diretamente de Belém, no Pará, visita a cidade de Fortaleza entre os dias 14 e 17 de fevereiro . A programação deve concentrar os devotos na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré , no bairro Montese. A atividades incluem ainda visitas à Escola Medalha Milagrosa, Casa de Nazaré, Colégio Christus e Capela Sagrada Família.

A visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré marca um momento de graça à devoção mariana na capital cearense, segundo o padre Paulo Henrique, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. "Maria, quando vem nos visitar, vem com a sua intercessão e nos concede tantas bençãos e tantos milagres, porque pelas suas mãos maternas leva até Jesus as nossas necessidades. Maria é uma mãe muito atenta e muito amorosa e ela sabe o que os seus filhos mais precisam”, enaltece.

Comemorando ainda os 73 anos da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que também se prepara para as atividades do Ano Jubilar, padre Paulo Henrique destaca que a visita foi solicitada para celebrar os festejos. O sacerdote destaca que a solenidade é um momento oportuno da graça de Deus para os fiéis da paróquia, já que muitos não conseguem ir até Belém participar dos festejos do Círio.

“Nesses dias, nós estamos vendo muitas pessoas vivendo em situações difíceis, que vêm se encontrar com Nossa Senhora por meio da Imagem Peregrina e deposita nas suas mãos o seu sofrimento, as suas dificuldades. Outras pessoas vêm já agradecer por graças alcançadas e por milagres que já se realizaram.



