Casal de tucanos é apreendido e três pessoas são presas suspeitas de tráfico

Um casal de tucanos foi apreendido e três pessoas foram presas em flagrante suspeitos de tráfico de animais silvestres, maus-tratos a animais, associação criminosa e direção perigosa. As capturas aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira, 13, no bairro Bom Futuro, em Fortaleza.

A prisão ocorreu após os agentes receberem informações sobre um veículo que estaria transportando um casal de tucanos para a região. Diante da denúncia, uma equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) iniciou diligências no local.