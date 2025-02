Celular pega fogo em bolso da calça de mulher enquanto ela pilotava motocicleta no Crato

Caso aconteceu no município do Crato, no Cariri cearense, nessa quinta-feira, 13. O aparelho causou ferimentos na perna e cintura da vítima, que precisou passar por cirurgia

Um celular pegou fogo dentro do bolso da calça de mulher enquanto ela pilotava uma motocicleta. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 13, no bairro Mirandão, no município do Crato, a 538,53 quilômetros de Fortaleza.

O aparelho em chamas queimou parte da roupa da mulher, identificada como Maria Fabíola, causando ferimentos na perna e na cintura. Na ocasião, Fabíola conseguiu ainda retirar o celular do corpo e jogar no chão. Populares ajudaram a apagar as chamas com água.