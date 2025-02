Mulher que estava dentro de carro que matou casal atropelado é solta um dia após o crime

Carro foi abandonado pelos suspeitos em uma via do bairro / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A mulher que estava dentro do carro que atropelou e matou um casal na manhã dessa sexta-feira, 14, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, teve liberdade provisória concedida neste sábado, 15. A Audiência de Custódia, no qual O POVO teve acesso, revela que os delitos atribuídos à autuada não admitem prisão preventiva. A acusada, Alessandra Santos Gondim, identificada como uma das ocupantes do veículo, estava junto ao condutor quando o carro colidiu com uma motocicleta durante uma tentativa de fuga de uma perseguição policial. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Porto Velho com a rua Natal e vitimou casal, de 41 e 43 anos, no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a decisão judicial, Alessandra atende aos critérios para a concessão da liberdade provisória, visto que é ré primária, não possui antecedentes criminais e tem residência fixa.