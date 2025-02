38 ninhos de tartaruga são identificados na orla de Fortaleza em 2025

Os principais locais registrados na Capital cearense incluem a Praia do Futuro e Sabiaguaba, além de ocorrências na Barra do Ceará. De acordo com Oscar Duarte, coordenador de campo do Gtar-Verdeluz, responsável pelo estudo das tartarugas marinhas, o monitoramento é feito semanalmente.

Instituto identifica 38 ninhos de tartaruga na orla de Fortaleza: desafios para preservação



Duarte explica que os ninhos encontrados em Fortaleza sofrem impactos não apenas pelo trânsito de pessoas e veículos nos espaços alocados, mas - no caso da Praia do Futuro — também por luzes fortes, que atraem os filhotes para a pista, com o tráfego de carros.

“A gente pede sempre que avisem quando verem um ninho, ou então a desova, ou a possibilidade de um encalhe de tartaruga: sempre avise”, alerta. “Nós temos essa autorização para fazer o manuseio, então pedimos que sempre entrem em contato com a gente”.

Segundo informe do Projeto Tamar, “no período de desova, as tartarugas marinhas saem do mar normalmente à noite e vão até o limite da maré cheia para depositar seus ovos”. O trabalho é feito pelas fêmeas, que em uma mesma estação podem “efetuar postura de três a sete vezes, com intervalos de tempo entre 9 a 17 dias”, variando por espécie e local.