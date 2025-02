Justiça libera para o regime aberto bolsonarista que planejou ataque a bomba no DF

O Poder Judiciário do Distrito Federal determinou neste sábado, 15, a saída do militante bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa do regime semiaberto para o regime aberto. Na véspera de Natal de 2022, ele tentou explodir uma bomba acoplada a um caminhão-tanque com 60 mil litros de querosene de aviação no aeroporto de Brasília - local frequentado por milhares de pessoas no fim de ano.

A tentativa de atentado de George Washington fez parte do contexto de tumultos vividos no Distrito Federal no fim de 2022 e começo de 2023, após a eleição e a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).