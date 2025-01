Lagoa da Maraponga: após anos de obra parada, Estado fará parceria com Prefeitura para retomada

Desde a paralisação da obra, o local tem cenário de abandono, com acúmulo de lixo e estruturas de concreto quebradas. Apesar disso, população continua ocupando a área verde para lazer

A obra do Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga deve ser retomada após dois anos de suspensão. Conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP), uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza será firmada para finalizar as intervenções. Ainda não há data para o recomeço das construções.

O contrato com a construtora responsável pelo início da obra, em 2021, foi rescindido em novembro de 2022. As intervenções deveriam englobar 11 dos 31 hectares da Unidade de Conservação, delimitados pela avenida Godofredo Maciel, rua Suíça e o Condomínio Residencial Parque Maraponga, com investimento de R$ 3 milhões.