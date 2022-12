Regional 10: conheça principais equipamentos de lazer e curiosidades históricas

Em seus 11 bairros, a Regional 10 de Fortaleza disponibiliza à população serviços de saúde, comércios, praças públicas e equipamentos de lazer, como Areninhas, parques e centros culturais. Como parte do projeto multimídia "Nossos Bairros, Nossa Fortaleza", confira a seguir alguns dos principais destaques de cada uma das localidades da SR10.



Aracapé

Antes do Censo de 2010, o Aracapé fazia parte do Mondubim. A separação veio após a nova divisão de bairros e aumento das regionais da Capital. Alguns dos pontos de grande relevância do bairro são o Centro de Educação Infantil Maria Félix Rodrigues, inaugurado neste ano, que possui atendimento para crianças do berçário ao Infantil 3, beneficiando cerca de 188 crianças de seis meses a três anos de idade. O bairro também possui um Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Canindezinho

O bairro Canindezinho possui mais de 40 mil habitantes e tem, entre seus destaques, espaços importantes de convivência com a natureza e a cultura, como o Parque Arborizado do Jerusalém e o Centro Cultural Canindezinho. Outros marcos da localidade são o rio Maranguapinho e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro, inaugurado em 2015.

Conjunto Esperança

Com uma população de cerca de 16.405 habitantes, segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Conjunto Esperança é consideravelmente pequeno comparado a outros bairros da Capital. Entre os pontos de destaque da região estão a Paróquia São Francisco Xavier e a Areninha do Conjunto Esperança, também conhecida como Campo do Polo de Lazer. Em seu entorno, há uma praça, quadra poliesportiva, bancos, duas quadras de areia para vôlei, futevôlei e futebol de areia, parquinho infantil e academia ao ar livre.

Jardim Cearense

Localizado entre Maraponga, Dendê e Mondubim, o Jardim Cearense possui uma área de preservação ambiental chamada Zona de Proteção Ambiental (ZPA) 1. Uma das suas avenidas principais é a avenida Godofredo Maciel, que conecta a localidade a outros bairros. Apesar de ser consideravelmente pequeno, o bairro possui diversos equipamentos, como escolas, restaurantes, farmácias, mercadinhos, salões de beleza e comércios em geral.

Maraponga

O bairro Maraponga como conhecemos hoje é muito diferente de anos atrás. Até a década de 1940, a Maraponga era uma região com muitos sítios e nenhuma urbanização. As transformações no bairro tiveram início pela década de 1970, com a construção de prédios e o avanço da indústria da moda na região. Hoje, um dos pontos mais conhecidos do bairro e considerado marco zero da criação da cidade é a Lagoa da Maraponga. Coberto por uma vasta área verde, o espaço teve sua importância reconhecida e se transformou em um parque urbano, o Parque Ecológico da Maraponga, hoje o principal equipamento de lazer do bairro.

Mondubim

Antigamente, a região era ocupada por chácaras e fazendas, com grandes e vastas áreas verdes. Segundo historiadores, o nome Mondubim já era citado no mapa da Expedição de Mathias Beck à Maranguape, quando os holandeses estiveram no Ceará. Etimologicamente, a palavra Mondubim vem da variação de “mudubim” e refere-se ao amendoim. Significa “estar em montão”, pois é uma corruptela de “ma”, montão, e “ubi”, estar. O Cuca Mondubim, localizado em frente à Lagoa do Mondubim, é um dos pontos de lazer, esporte e educação de grande importância da localidade.

Novo Mondubim

O Novo Mondubim foi criado com o desmembramento de uma área do bairro Manoel Sátiro e teve seu nome determinado por meio de um decreto legislativo de 2010. Além de contar com diversas escolas e igrejas, também possui uma areninha, a Areninha Parque Santo Antônio, localizada na avenida Waldir Diogo. Também é lá que está localizada a sede do VetMóvel, serviço da Prefeitura de Fortaleza que desde 2018 oferece serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas e castração.

Parque Presidente Vargas

O bairro Parque Presidente Vargas possui, além de 55 ruas e vias, a conhecida praça Luzia Maria da Conceição, construída em 2018 em frente ao Centro de Educação Infantil (CEI) Henrique Venâncio da Silva. O local, antes um terreno baldio, tem uma área de 1.784,41 m² urbanizada, com piso intertravado, mobiliários urbanos, gramado, paisagismo e nova iluminação. Tornou-se, desde então, uma boa opção de espaço de convivência e lazer para a população.

Parque Santa Rosa

O bairro começou a se desenvolver com a chegada das irmãs que faziam parte da congregação do Bom Pastor e, posteriormente, com a vinda dos padres jesuítas, que, na década de 1980, percorriam o território nacional para evangelização. O então loteamento começou a ganhar força com a chegada de mais moradores. Um dos principais pontos de lazer da região é a Areninha Parque Santa Rosa, instalada em 2020. No espaço há também um Núcleo do Atleta Cidadão, projeto realizado por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) e da Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece).

Parque São José

Outro pequeno bairro de Fortaleza, o Parque São José possui área de 0,60 km² e população estimada em 10.486 habitantes. Além de uma Unidade de Atenção Primária em Saúde (UAPS), que oferece os serviços de atenção primária para os moradores da região, o bairro também conta com ações de assistência social da Associação do Bem Estar Social do Ceará (Abemce), que já transformou a vida de pelo menos 4.500 pessoas por meio de projetos focados em educação, cultura, capacitação profissional e muito mais.

Vila Manoel Sátiro

Manoel Sátiro foi um advogado e político que molda sua história juntamente com o crescimento e instalação do bairro Vila Manoel Sátiro, que leva seu nome. O nome do bairro não possui um consenso: é comum que não haja um padrão na grafia, que costuma ser utilizada tanto com a letra “u” (Manuel) quando com a letra “o” (Manoel). A antiga casa da família ainda existe e abriga hoje a sede do Floresta Esporte Clube. Há também uma paróquia bastante conhecida no bairro, a de Nossa Senhora das Graças.

