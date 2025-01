Obra na Lagoa da Maraponga deve ser retomada até fevereiro

A obra deve ser realizada pela mesma empresa contratada no início do projeto, que teve o contrato rescindido há dois anos por conta de atrasos nos prazos

As obras de requalificação da Lagoa da Maraponga, em Fortaleza, deverão ser retomadas até fevereiro. A afirmação é do titular da Secretaria Regional 10, Márcio Martins (União Brasil), que participou de uma visita técnica, realizada na manhã desta terça-feira, 21, junto a demais representantes da Prefeitura de Fortaleza e da Superintendência de Obras Públicas (SOP), do Governo do Estado do Ceará.

“Não estava existindo alinhamento entre o Município e o Estado. Não há condições do Estado tocar uma obra desse mote se ele não tiver um alinhamento com os demais órgãos da Prefeitura. Hoje, nesta reunião, tem oito secretarias envolvidas: duas secretarias do estado e seis secretarias do município. Para fazer o quê? Justamente esse alinhamento”, destaca Martins.