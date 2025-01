Evandro indica para Regional 10 aliado de Wagner que apoiou para André Fernandes no 2º turno

Márcio foi eleito para o terceiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e é filiado à sigla presidida no Ceará por Capitão Wagner , de quem é aliado próximo. Além disso, no segundo turno o vereador apoiou e fez campanha para o candidato bolsonarista, André Fernandes (PL).

Ele esteve presente na inauguração de um comitê de André no bairro Damas , com a participação de Capitão Wagner e o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT).

Nas suas redes sociais, Márcio Martins comentou a nomeação afirmando que recebe com muita honra a nova missão.

"Em primeiro lugar, conversei com Deus, com a minha família, com a minha equipe e, principalmente, com a minha cidade. E tenho certeza que hoje possuo maturidade suficiente para enfrentar esse novo desafio, colocando sempre em primeiro lugar a cidade de Fortaleza", disse.