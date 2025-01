Lagoa da Maraponga: Prefeitura realiza visita técnica para definições sobre retomada da obra

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 17.01.2025: Lagoa da Maraponga sem manuntenção, abandonada, com mato alto, cerca quebrada, lixo e sem iluminação. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Equipes de engenharia da Prefeitura de Fortaleza e da Superintendência de Obras Públicas (SOP) vão fazer uma visita técnica a Lagoa da Maraponga, na Capital, na manhã desta terça-feira, 21. Ação deve nortear decisões administrativas sobre a retomada da obra do Parque Ecológico, suspensa há dois anos. Segundo informações da pasta do Governo, visita foi definida após uma reunião realizada entre as partes interessadas nesta segunda-feira, 20. Órgãos buscam fazer um levantamento da situação atual do espaço.

Depois do balanço, devem ser dados "encaminhamentos administrativos para" retomar o projeto. As obras de revitalização no local foram iniciadas em agosto de 2021, com investimento estimado em R$ 3 milhões.