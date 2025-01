Vetmóvel oferece serviços veterinários gratuitos no bairro Benfica em janeiro

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o retorno dos serviços veterinários do Vetmóvel no bairro Benfica, em Fortaleza, durante o mês de janeiro. O equipamento itinerante oferece consultas clínicas, castração e vacinação antirrábica de forma gratuita .

Os atendimentos clínicos e a imunização antirrábica são oferecidos por ordem de chegada, com 20 fichas distribuídas pela manhã e 20 à tarde.

Para as cirurgias de esterilização, é necessário que o tutor realize o agendamento junto à equipe da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal (Coepa) e aguarde o retorno da equipe.

Para a castração do pet, também é necessário realizar o cadastro junto à Prefeitura por meio do telefone 156, opção 6, ou no site do Vetmóvel. A equipe de agendamento entrará em contato para informar a data e o horário da cirurgia, além de orientar sobre cuidados pré-cirúrgicos a serem adotados.