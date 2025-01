Três suspeitos na morte de policial penal são presos em Fortaleza

Três homens foram presos suspeitos na morte do policial penal José Wanderson Rodrigues de Lima, de 37 anos. As capturas aconteceram nessa terça-feira, 28, horas após o crime contra o agente, morto durante ações de inteligência no Centro da Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais informações sobre as ações policiais serão repassadas em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, 29, às 11h15, no auditório da sede da Políciai Civil do Ceará (PC-CE), no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.