Policial penal morto foi confundido com membro de facção rival dos criminosos, afirma Polícia

O policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, morto na terça-feira, 28, durante ação de inteligência no Centro de Fortaleza, teria sido confudido com membro de uma facção rival a dos criminosos.

Um veículo T-Cross, utilizado no crime, foi apreendido. Ainda conforme a PC-CE, a suspeita é de que o homem de 23 anos, que estava conduzindo o carro, foi o autor dos disparos que matou o policial penal.

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará, o policial penal estava investigando suspeitos que estariam no Estado programando uma tentativa de resgate de presos no Ceará.

No momento da execução, José Wendesom estava, ao lado de um colega, em um carro da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), quando foi atingido pelos disparos. José Wendesom chegou a ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu.